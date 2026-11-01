El consejo de ministros del Gobierno español prevé aprobar este martes un real decreto con ayudas para las personas afectadas por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y recibirá un informe del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre lo sucedido.



Según avanzan fuentes del ejecutivo a EFE, la previsión es que sea el propio Puente quien comparezca el martes en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del consejo, para dar cuenta de ese informe y de las ayudas para las víctimas del accidente. Horas después, el ministro dará explicaciones ante la Diputación Permanente del Congreso para informar también de los datos de que dispone sobre el accidente.



Al igual que ante otras catástrofes, las ayudas se recogerán en un real decreto. En el anterior accidente ferroviario grave, el de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, el Consejo de Ministros aprobó indemnizaciones de 210 000 euros por fallecido.

Además de las ayudas, Puente presentará un informe sobre lo sucedido y que recogerá, previsiblemente, detalles de las explicaciones que dio en rueda de prensa el pasado viernes en el Ministerio de Transportes. En aquella ocasión, el ministro descartó nuevamente dimitir y avanzó que está preparando una batería de medidas para minimizar la posibilidad de fallos técnicos y "recuperar la confianza" de los españoles en el sistema ferroviario.