Azaroak 1
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jendetza euskal hilerrietan, Santu Guztien Egunean

Iragarkia
Polloeko hilerria
18:00 - 20:00
Polloeko hilerria. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Urteak igaro ahala, azaroaren 1ean hilerriak bisitatzeko ohitura indarra galtzen joan da, eta ohiturak ere aldatu egin dira. Hala ere, familia askok bizirik mantentzen dute oroitzapenarekin duten hitzordu berezi hori. Loreen, maitasun-keinu txikien eta isiltasunezko uneen bidez, hildako senideak omentzen dituzte eta haien oroitzapena bizirik mantentzen dute. Askoren ustez, egun berezia da, joan direnekin bizitako uneak gogoratzeko eta haiei omenaldia egiteko aukera eskaintzen duena.

Bilbo Donostia Gasteiz Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X