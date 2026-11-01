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Jendetza euskal hilerrietan, Santu Guztien Egunean
Urteak igaro ahala, azaroaren 1ean hilerriak bisitatzeko ohitura indarra galtzen joan da, eta ohiturak ere aldatu egin dira. Hala ere, familia askok bizirik mantentzen dute oroitzapenarekin duten hitzordu berezi hori. Loreen, maitasun-keinu txikien eta isiltasunezko uneen bidez, hildako senideak omentzen dituzte eta haien oroitzapena bizirik mantentzen dute. Askoren ustez, egun berezia da, joan direnekin bizitako uneak gogoratzeko eta haiei omenaldia egiteko aukera eskaintzen duena.
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