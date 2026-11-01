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El obispo de Bilbao llama a abordar "las preocupaciones de las personas" ante la aparición de "una violencia, probablemente distinta a la sufrida durante décadas"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilboko gotzainak elkarrizketarako deia egin du "berriz ere indarkeria agertu ostean, aurrez izandakotik ezberdina izan arren"

EITB

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El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha lamentado este domingo que, "una vez más, haya un fenómeno violento" en Euskadi, en alusión a los altercados que se vivieron el lunes pasado en las calles de la capital bizkaína, aunque ha destacado que, probablemente, es "distinta a la sufrida durante décadas". Ante ello, ha llamado a abordar "las preocupaciones de las personas", ha apelado a que "haya justicia para que no haya motivos para la violencia" y que se resuelvan los problemas a través del diálogo y "nunca" mediante el uso de la violencia. 

Bilbao Iglesia Católica Sociedad

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