El obispo de Bilbao llama a abordar "las preocupaciones de las personas" ante la aparición de "una violencia, probablemente distinta a la sufrida durante décadas"

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha lamentado este domingo que, "una vez más, haya un fenómeno violento" en Euskadi, en alusión a los altercados que se vivieron el lunes pasado en las calles de la capital bizkaína, aunque ha destacado que, probablemente, es "distinta a la sufrida durante décadas". Ante ello, ha llamado a abordar "las preocupaciones de las personas", ha apelado a que "haya justicia para que no haya motivos para la violencia" y que se resuelvan los problemas a través del diálogo y "nunca" mediante el uso de la violencia.