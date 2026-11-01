Renferen zerbitzua normaltasunera itzuliko da Gipuzkoan astelehenetik aurrera
AHTrako Gipuzkoako trenbide sarea prestatzeko 10 urte luzatu diren lanak amaituta, azken hilabeteetan izan diren aldaketak ere amaitu dira. Horrenbestez, ohiko zerbitzua itzuli da aldiriko trenetara, distantzia ertainekoetara eta distantzia luzekoetara.
Gipuzkoan Renfek ematen duen zerbitzuak normaltasuna berreskuratuko astelehen honetatik aurrera, trenbide-sarean Abiadura Handiko Trenarekin egokitzeko lanak amaitu ondoren.
Irun eta Hernani artean "hirugarren haria" delako amaituta, azken hilabeteetako aldaketa eta etenak amaitu dira eta jada ez da autobustez osatuko ibilbiderik uztailetik gertatzen ari zen bezala. Azken lana Donostia eta Pasaia arteko trenen zirkulazio bikoitza normalizatzea izan da.
Horrenbestez, ohiko zerbitzua itzuliko da aldiriko trenetara, distantzia ertainekoetara eta distantzia luzekoetara. Irun-Brinkola aldirietan, esate baterako, 66 zirkulazio izango dira astelehenetik aurrera (53 egiten ari ziren).
Aldirikoetan, gainera, areagotzen joango dira maiztasunak hurrengo asteetan, 2016an, "hirugarren haria" delakoaren obrak hasi aurretik zeudenera iristeko, eta, beraz, 66 joan-etorri horiek ere areagotu egingo dira datozen asteetan.
Ordutegiak renfe.com webgunean eta bidaiariri informazioa emateko ohiko kanaletan kontsultatzea gomendatzen du Renfek.
"Hirugarren haria"
Astigarraga eta Irun artean ezarritako AHTren hirugarren erreiari esker, trenek bai nazioarteko zabaleran, bai Iberiar Penintsulako ohiko zabaleran zirkulatu ahal izango dute.
"Hirugarren hariaren"obrei lotuta, honako lanak garatu dira: Gaintxurizketako eta Loiolako tunelen handitzea, Araso eta Elizatxoko gaineko pasabideak berreraikitzea eta Nafarroako eta Teileriako oinezkoentzako pasabideak berreraikitzea.
Gainera, Lezo-Errenterian 3. bidea luzatu egin da eta Hernani eta Pasaiako geltokietan burdinbideak jarri dira. Hernanin, gainera, zirkulazioa malgutzeko apartamendu-bideak sortu dira, eta horietako bat 750 metrora luzatu da merkantzia-trenen zirkulazioa errazteko.
Bestalde, Andoaingo, Gaintxurizketako eta Irungo azpiestazio elektrikoak berritu dira, eta Loiolako eta Martuteneko geralekuak egokitu dira. Azkenik, Martutenen eta Tolosan azpiestazio berriak eraikitzen ari dira.