El servicio de Renfe en Gipuzkoa vuelve a la normalidad a partir de este lunes

Gipuzkoa recupera la normalidad ferroviaria, después de culminar las obras para adaptar la red ferroviaria con el Tren de Alta Velocidad. Con la instalación del ‘tercer hilo’ entre Irun y Hernani, terminan los cortes del servicio de Renfe de los últimos meses. Así, se normaliza la doble circulación de trenes entre Donostia y Pasaia, lo que permite volver a la normalidad perdida en julio.

Así, a partir de este lunes, habrá 66 circulaciones diarias en Cercanías Irun-Brinkola en días laborables (se estaban realizando 53).

El restablecimiento de las frecuencias será “progresivo” y todavía se tardará unas semanas en alcanzar un número similar al de las circulaciones que había en 2016, antes del inicio de las obras del 'tercer hilo'.

Renfe recomienda consultar los horarios actualizados en renfe.com y en los canales habituales de información al viajero.

El ‘tercer hilo’

El tercer carril del TAV implantado entre Astigarraga e Irun permitirá la circulación de los trenes tanto en ancho internacional como en ancho convencional ibérico.

Las actuaciones más importantes dentro del marco de las obres del ‘tercer hilo’ han sido la ampliación de los túneles de Gaintxurizketa y Loiola, la reconstrucción de los pasos superiores de Araso y Elizatxo, y de las pasarelas peatonales de Nafarroa y Teileria.

Además, se ha prolongado la vía 3 en Lezo-Errenteria y se han instalado los aparatos de vía en las estaciones de Hernani y Pasaia. En Hernani, además, se han creado vías de apartado para flexibilizar la circulación, y prolongado una de ellas hasta los 750 metros para favorecer el tránsito de los trenes de mercancías.

Por otra parte, se han renovado las subestaciones eléctricas de Andoain, Gaintxurizketa e Irun, y se han adaptado los apeaderos de Loiola y Martutene. Finalmente, se está llevando a cabo la construcción de nuevas subestaciones en Martutene y Tolosa.