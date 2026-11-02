ACCIDENTE DE TREN
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Identificadas 66 de las 69 personas fallecidas en el siniestro de Urda

Se espera que las tres personas que faltan sean extranjeras, ya que en este momento se mantienen activas tres denuncias por desaparición que pertenecen a dos ciudadanos de Australia y uno de Japón.
Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Diego Radamés / Europa Press 29 OCTUBRE 2026;TREN;ACCIDENTE;CHOQUE;VÍCTIMAS;TRAGEDIA;GRÚA;VAGONES; 29/10/2026
Accidente de tren en Urda. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Urdako ezbeharrean hildako 69 pertsonetatik 66 identifikatu dituzte

Agencias | EITB

Última actualización

Las labores para la identificación de la totalidad de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que se están realizando de manera continua desde el pasado miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, han permitido identificar ya a 66 de las 69 personas fallecidas, informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado.

El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas. Las identificaciones realizadas hasta este momento corresponden a todas las víctimas mortales del siniestro ferroviario con nacionalidad española (54 personas), y 12 corresponden a ciudadanos extranjeros (1 de nacionalidad argentina, 1 de nacionalidad canadiense, 1 de nacionalidad checa, 4 de nacionalidad estadounidense, 1 de nacionalidad francesa, 1 de nacionalidad japonesa, 1 de nacionalidad mexicana, 1 de nacionalidad portuguesa y 1 de nacionalidad tunecina).

Se espera que en las próximas horas se puedan identificar al resto de personas fallecidas, las tres que restan, que serían de nacionalidad extranjera, ya que en este momento se mantienen activas tres denuncias por desaparición que pertenecen a dos ciudadanos de Australia y uno de Japón.

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