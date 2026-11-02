Identificadas 66 de las 69 personas fallecidas en el siniestro de Urda

Las labores para la identificación de la totalidad de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que se están realizando de manera continua desde el pasado miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, han permitido identificar ya a 66 de las 69 personas fallecidas, informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado.

El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas. Las identificaciones realizadas hasta este momento corresponden a todas las víctimas mortales del siniestro ferroviario con nacionalidad española (54 personas), y 12 corresponden a ciudadanos extranjeros (1 de nacionalidad argentina, 1 de nacionalidad canadiense, 1 de nacionalidad checa, 4 de nacionalidad estadounidense, 1 de nacionalidad francesa, 1 de nacionalidad japonesa, 1 de nacionalidad mexicana, 1 de nacionalidad portuguesa y 1 de nacionalidad tunecina).



Se espera que en las próximas horas se puedan identificar al resto de personas fallecidas, las tres que restan, que serían de nacionalidad extranjera, ya que en este momento se mantienen activas tres denuncias por desaparición que pertenecen a dos ciudadanos de Australia y uno de Japón.