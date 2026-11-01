Cierran los txertogunes tras administrar 55 000 vacunas contra la gripe y la covid-19

Los puntos de vacunación abiertos, denominados txertogunes, ponen hoy fin a su actividad tras dos semanas de vacunación sin cita previa. En concreto, estos puntos habilitados por Osakidetza han administrado alrededor de 38 000 vacunas contra la gripe y más de 17 000 frente a la covid-19, desde el pasado 19 de octubre y hasta este jueves.

En total, se han administrado una media de 3400 vacunas contra la gripe al día. El 52 % de las personas vacunadas tenía entre 60 y 79 años, aunque los txertogunes también han atendido a personas de diferentes edades y perfiles.

Por territorios, Bizkaia ha registrado más de 15 000 vacunas contra la gripe, Gipuzkoa más de 14 000 y Araba más de 8000. Además, el 15 % de las personas que han acudido a estos puntos llevaba al menos cinco años sin vacunarse.

Los puntos de vacunación de Bizkaia y Gipuzkoa ya han cerrado sus puertas, mientras que el de Vitoria-Gasteiz mantiene la actividad hasta las 21:00 horas, por lo que todavía es posible vacunarse sin cita previa en la capital alavesa.

La posibilidad de vacunarse de lunes a domingo y en un amplio horario ha atraído a miles de personas. A partir de este lunes, 2 de noviembre, quienes quieran recibir la vacuna contra la gripe o la covid-19 deberán solicitar cita previa en su ambulatorio habitual.