En línea con las movilizaciones iniciadas tras la denegación del tranporte escolar al alumnado de 3º y 4º de la ESO de Zaldibia que cursan sus estudios en el Instituto Oianguren de Ordizia, esta tarde se ha celebrado un acto de protesta a nivel comarcal en esta localidad.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco decidió este curso denegar el transporte escolar a los alumnos de esos dos cursos amparándose en el decreto 164/2023, que recoge que para tener derecho a transportes escolar debe de haber una distancia de 4 kilómetros entre la localidad de origen del alumnado y el centro escolar, y entre Zaldibia y el IES Oianguren hay 3,8.

Como alternativa, se conminó a los alumnos a utilizar la línea regular de autobús Zaldibia-Ordizia lo que ha provocado el enfado de la comunidad escolar porque "no hay asientos suficientes para que todos vayan sentados como marca la ley y porque los estudiantes llegan tarde al centro", según denuncian los progenitores.

La Junta de Padres y Madres de Zaldibia ha recordado que el propio decreto establece que en caso de que la distancia no sea segura para recorrerla a pie "se aplicará la situación de excepcionalidad", algo que debería hacerse en este caso, al no haber ni bidegorri ni aceras en todo el recorrido, defienden.

Esta misma semana, profesores del IES Oianguren han hecho pública una nota expresando su "disconformidad y preocupación ante la reducción del transporte escolar que afecta a los alumnos de 3º y 4º de la ESO de Zaldibia".

Los ayuntamientos de Zaldibia y Ordizia también se han sumado a la reivindicación a favor del transporte escolar de los alumnos de Zaldibia, mientras que el sindicato LAB ha denunciado que el caso de Zaldibia ha puesto de manifiesto "el profundo problema estructural que tiene el transporte escolar en la CAV".

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Departamento de Educación, los padres y madres han anunciado que acudirán al Ararteko, además de poner en marcha la vía para comparecer en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz.