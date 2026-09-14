Decenas de estudiantes y sus familias de la escuela Lardizabal de Zaldibia han recorrido este lunes a pie los kilómetros que separan su centro del colegio Oianguren BHI de Ordizia para reclamar que se mantenga el transporte escolar para los estudiantes del segundo ciclo de la ESO. A su llegada, han pintado un gran mural con el lema 'Eskola-garraioa eskubidea da' ('El transporte escolar es un derecho').

La protesta responde a la decisión comunicada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco el pasado junio, cuando informó a las familias de Zaldibia de que los alumnos de tercero y cuarto de la ESO dejarían de disponer de transporte escolar a partir del curso 2026-27. El motivo alegado fue la distancia entre ambos centros educativos.

La decisión se sustenta en el Decreto 164/2023 —la normativa que regula el transporte escolar para el alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la CAV—, que establece que el alumnado residente a menos de 4 kilómetros de su centro educativo queda fuera del servicio de transporte escolar. En el caso de Zaldibia, la distancia hasta el centro de Ordizia es de 3,8 kilómetros, por debajo del límite fijado por la normativa.

Las familias se oponen desde el principio a la retirada del transporte y ponen el foco en la falta de seguridad del trayecto. "Es una carretera interurbana, sin aceras, sin iluminación y con mucho tráfico, por lo que no es un recorrido seguro. Incluso teniendo en cuenta el decreto, consideramos que debería hacerse una excepción", defienden.

Ante esta situación, el Gobierno Vasco planteó en julio a las familias una alternativa: que los estudiantes utilizaran el transporte público regular para acudir al centro y el transporte escolar para la vuelta.

Las familias consideran que esta segunda propuesta tampoco es aceptable porque, a su juicio, no garantiza la seguridad del alumnado. Aseguran que el transporte público no dispone de espacio suficiente para todos los estudiantes y que muchos de ellos tendrían que viajar de pie a diario. "No es coherente, no es serio y no garantiza la seguridad de nuestros hijos e hijas", afirman.

Mantienen las movilizaciones

Por la tarde, padres y madres de Zaldibia han celebrado una asamblea para analizar la situación y concretar las próximas acciones. Según han informado, mantendrán las movilizaciones y, a partir de ahora, los escolares que no tengan sitio en el transporte público de la mañana serán trasladados en coche por voluntarios de la localidad.

Además, las familias comunicarán diariamente al centro, a través de la plataforma INIKA, el número de alumnos que se hayan quedado sin plaza en el autobús, con el objetivo de dejar constancia de las incidencias.