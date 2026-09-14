La Ertzaintza investiga a una mujer por intentar secuestrar a un menor de edad en Bilbao

Una mujer está siendo investigada por la Ertzaintza tras intentar llevarse a un menor de edad en Bilbao. El suceso se produjo sobre las 00:15 horas de ayer, domingo, en el exterior de un local hostelero del barrio Miribilla Un menor de edad jugaba en el exterior de un restaurante con unos amigos cuando una mujer que estaba sentada en un banco se le acercó y haciéndose pasar por un familiar agarró al menor del brazo y trató de llevárselo. Unos amigos de los padres observaron la acción y preguntaron al menor si conocía a la mujer. Al mostrar un gran nerviosismo y desconocer el menor a la extraña procedieron a informar a los padres. Entre todos consiguieron retener a la mujer y alertaron a la Ertzaintza del suceso.

Una patrulla se trasladó al lugar y procedió a la identificación de la sospechosa. Mientras los y las agentes intentaban aclarar lo ocurrido, la mujer comenzó a mostrar un gran nerviosismo y trató de agredir a uno de los ertzainas por lo que fue arrestada por un delito de atentado a agentes de la autoridad e investigada por intento de secuestro de un menor de edad.

Las investigaciones realizadas por parte de la Ertzaintza han concluido que la investigada, que habitualmente frecuenta el barrio de Miribilla, actuó sola y por propia iniciativa.

La detenida, de 42 años de edad, que carecía de antecedentes previos con la Ertzaintza, fue traslada a la ertzain-etxea de Bilbao para realizar las correspondientes diligencias. Esta mañana ha sido puesta a disposición judicial.