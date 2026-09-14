CURSO 2026-2027
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La FP vasca inicia el curso con casi 8000 plazas más y dos nuevos dobles grados

Se han ofertado casi 75 000 plazas y, de momento, se han inscrito algo más de 51 000 personas (el plazo de matriculación estará abierto hasta el 16 de octubre). En la apertura oficial del curso, el lehendakari ha destacado que la FP actual está en la 'Champions League', y ha pedido "corresponsabilidad, autocrítica y autoestima" para mejorar el sistema educativo vasco. 

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Euskaraz irakurri: Lanbide Heziketak ia 8.000 plaza gehiagorekin ekin dio ikasturteari, bi gradu bikoitz berrirekin

EITB

Última actualización

Como ya lo hiciera, hace una semana, la educación no universitaria, la Formación Profesional (FP) de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAV) ha iniciado hoy el curso 2026-2027 con 7920 plazas más que el curso anterior (74 963 en total) y 51 785 personas inscritas en los cinco grados ofertados (A, B, C, D y E). No obstante, se espera que la aumente hasta los 55 000, ya que el plazo de matriculación estará abierto hasta el 16 de octubre. Por primera vez, se pondrán en marcha dos dobles grados. 

El lehendakari Imanol Pradales ha presidido la apertura oficial del curso en el CIFP Mendizabala LHII de Vitoria- Gasteiz. Pradales ha estado acompañado por la consejera de Educación, Begoña Pedrosa; el viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka, y el director del centro, Unai Otxoa de Aspuru.

El lehendakari ha destacado la evolución de la FP durante las últimas décadas y ha considerado que actualmente "en la Champions League de la educación no solo en Euskadi, sino para muchos sistemas educativos de referencia en Europa". 

Además, y sin mencionar directamente los pésimos resultados del informe PISA en Euskadi, Pradales ha pedido "corresponsabilidad, autocrítica y autoestima como país" para mejorar el sistema educativo vasco. 

La FP, en cifras

De las casi 75 000 plazas ofertadas, la mayoría corresponden a ciclos de Grado Superior y el 69 % se concentra en la red pública.

Bizkaia concentra el mayor número de alumnado, con casi 24 000, seguida de Gipuzkoa, con algo menos de 19 500, y de Álava (7371). Las matriculaciones han aumentado en los tres territorios, un 3,6 % más que el curso anterior.

Asimismo, la presencia de mujeres continúa aumentando. Representan actualmente el 35,75 % del alumnado (incremento del 0,5 % respecto al curso anterior). El Gobierno Vasco trabaja para aumentar su incorporación a los ciclos industriales, donde la matrícula femenina ha pasado del 12,49 % al 12,85 %. Cabe recordar que este curso, por primera vez, la mitad de las plazas están reservadas para ellas. 

En cuanto al modelo lingüístico, el modelo D ha crecido un 7,62 %. Además, los ciclos que incorporan el inglés como lengua adicional han aumentado un 14,9 %, y actualmente 947 personas matriculadas en ciclos multilingües. 

Dos nuevos dobles grados

Como novedad, este curso se ofertarán dos dobles grados: el título de Dirección de Cocina y Dirección de Servicios Culinarios (de grado superior, en el FPII Hostelería de Galdakao) y el título de Instalaciones Eléctricas y Automáticas e Instalaciones de Telecomunicaciones (en el FPII de Iurreta), ambos con tres cursos de duración. 

 

Formación Profesional Educación Vitoria-Gasteiz Gobierno Vasco Sociedad

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