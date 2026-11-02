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La Palmak argindarra berreskuratu du ia lau orduko itzalaldiaren ostean

Mariano Hernandez Zapata Kanarietako Gobernuko Trantsizio Ekologiko eta Energiako kontseilariak ohartarazi du uharteko azpiegitura elektrikoak arazo handiak dituela sorkuntzan, garraioan eta banaketan, eta adierazi du lanean ari direla horniduraren segurtasuna indartuko duten eta gorabehera gehiago saihesteko irtenbideak bultzatzeko.

(Foto de ARCHIVO) Una mujer ilumina con la linterna del móvil un plano de la red de Metro de Madrid en una estación, el 28 de abril de 2025 en Madrid, España. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 28/4/2025

Artxiboko irudia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

La Palmako uharteak argindarra erabat berreskuratu du 10:26ean (Kanarietako ordua). Itzalaldia izan da, eta 3 ordu eta 48 minutuz 50.508 horniketa gune argindarrik gabe egon dira.

Gorabehera goizaldean uhartean izan den ekaitz gogorrarekin lotuta ote dagoen ikertzen ari dira.

Itzalaldia gertatu eta berehala hornidura berreskuratzeko prozesua hasi dute, baina hasiera batean arazoak egon dira unitate batzuk berrabiarazteko. 

Azkenik, 10:26an lortu dute zerbitzua uharte osoan berrezartzea, itzalaldi energetikoa ia lau orduz luzatu da.

La Palmak urte eta erdi baino gutxiagoan jasan duen bigarren itzalaldia da aipatutakoa.

Zentzu horretan, Mariano Hernandez Zapata Kanarietako Gobernuko Trantsizio Ekologiko eta Energiako kontseilariak ohartarazi du uharteko azpiegitura elektrikoak arazo handiak dituela sorkuntzan, garraioan eta banaketan, eta adierazi du lanean ari direla horniduraren segurtasuna indartuko duten eta gorabehera gehiago saihesteko irtenbideak bultzatzeko.

Kanariak Elektrizitatea Gizartea

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