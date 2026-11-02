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Trumpek Kongresuaren kontrola izango du jokoan agintaldi erdiko hauteskundeetan
Azaroaren 3an, estatubatuarrak hautestontzietara itzuliko dira, eserlekuak berritzetik askoz harago doazen hauteskunde legegileetan. Demokratek Kongresuko ganbera baten edo biren kontrola kendu nahi diote Trumpi, eta horrek haren agenda politikoa geldiarazi, ikerketei atea ireki eta kargugabetze-prozesua ere ekar lezake. Zer bozkatzen da eta zer du jokoan Trumpek? Mikel Reparaz ETBren nazioarteko buruak azaldu digu, Washingtonetik.
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