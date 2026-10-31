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Trumpen deportazio politikak haren bigarren agintaldia baldintzatu dezake

Iragarkia
La política de deportación de Trump puede condicionar su segundo mandato
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Donald Trumpen bigarren agintaldia baldintzatu dezaketen agintaldi erdiko hauteskundeak lau egun barru egingo dira, asteartean. Haren migrazio politikak 500 pertsona inguru deportatu ditu jada, horietako asko Kubako eta Venezuelako herritarrak. Afrikako herrialde ezezagunetan harrapatuta daude.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Migrazioa Munduko albisteak

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