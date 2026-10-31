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Trumpen deportazio politikak haren bigarren agintaldia baldintzatu dezake
Donald Trumpen bigarren agintaldia baldintzatu dezaketen agintaldi erdiko hauteskundeak lau egun barru egingo dira, asteartean. Haren migrazio politikak 500 pertsona inguru deportatu ditu jada, horietako asko Kubako eta Venezuelako herritarrak. Afrikako herrialde ezezagunetan harrapatuta daude.
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