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Maria Corina Machadok eskerrak eman dizkio AEBri Venezuelan "askatasunari" atea irekitzeagatik
Maria Corina Machado oposizioko buruzagi eta 2025eko Bakearen Nobel saridunak eskerrak eman dizkio AEBko Gobernuari urtarrilaren 3an Nicolas Maduro presidentea bahitzeagatik. Izan ere, bere arabera, ekintza militar horrek Venezuelak trantsizio demokratiko baterantz aurrera egiteko "askatasunari" atea ireki zion.
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