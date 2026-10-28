Legea gogortzea erabaki du Frantziako Senatuak, arpilatzeak eta istiluak saiheste aldera
Antolatutako taldeetan parte hartzen dutenei 10.000 eurorainoko isunak jartzea onartu du Senatuak. Legeak indarrean sartzeko, ordea, Asanblea Nazionalak onartu beharko ditu.
Frantziako Estatua bere tresna polizial eta legalak indartzen saiatzen ari da, bizi-kostua garestitu egin dela salatzeko eta zerbitzu publikoak defendatzeko herrialdean egiten ari diren protesten testuinguruan gertatzen ari diren arpilatzeak eta istiluak saihesteko.
Legea maiatzean hasi ziren idazten, Paris Saint-Germain taldeak Txapeldunen Liga irabazi zuenean izandako istiluen ondoren. Hala ere, asteotan gertatzen ari diren txikizio eta arpilatzeen ondorioz, tramitazioa azkartu egin du Frantziako exekutiboak.
Barne hartutako neurrien artean, nabarmentzekoa da kalteak eragiten dituztenei 10.000 eurorainoko zenbatekoa erreklamatzeko aukera. Isun horiek jarri ahal izango zaizkie kalteak egiteko asmoz antolatutako taldeetan parte hartzen dutenei eta, Poliziaren bi sakabanatze-aginduren ondoren ordena publikoa oker dezaketen kontzentrazioetan jarraitzen dutenei ere.
Neurri legegilearen aurretik manifestazioen debekuak, muga-kontrolak eta beste polizia-dispositibo batzuk egon dira, eta Frantziak ez ditu beste neurri batzuk baztertzen, hala nola sare sozialak blokeatzea.
Datorren larunbaterako beste mobilizazio deialdi bat egin dute sindikatuek, ikasleen elkarteek eta txaleko horiek.
Laguntzak kentzea
Testuak atea irekitzen du kalte-ordainak ordaindu ezin dituztenen laguntzak enbargatzeko, besteak beste, gizarte-prestazioak, familia-laguntzak, etxebizitzarako dirulaguntzak, gizarteratzeko gutxieneko errenta eta beste laguntza batzuk, tartean, jarduera-pizgarriak eta ikasturte-hasierarako laguntza.
Halaber, etxebizitza sozialetan bizi direnak kanporatu ahal izango dituzte, ordenaren kontrako jarduerak egiten dituztenean. Senatuak, gainera, herrialdean sartzeko aukera mugatzearen alde egin du, baita manifestazioen debeku administratibo berrien alde ere. Bideozaintzaren erabilera malgutzea ere dakar lege-erreforma horrek. Bestalde, 24 orduko epean, bandalismoa bultzatzen duten Interneteko edukiak kentzeko premiazko prozedura bat jaso du.
Senatuan aldeko 229 botorekin (tartean, Bilgune Nazionala) eta kontrako 105 botorekin onartu den legegintza-ekimena behe ganberak, Asanblea Nazionalak, onartu beharko du orain. Ez da ziurra hori gertatuko denik, aritmetika parlamentarioa ez baita berdina goi eta behe ganberan.