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María Corina Machado le da las gracias a Estados Unidos por abrir la puerta a la "libertad" en Venezuela

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maria Corina Machadok eskerrak eman dizkio AEBri Venezuelan "askatasunari" atea irekitzeagatik

EITB

Última actualización

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, ha agradecido este jueves al Gobierno de Estados Unidos por la detención del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, una acción militar que, según ha valorado, ha abierto la puerta a la "libertad" para que Venezuela avance hacia una transición democrática.

Venezuela Estados Unidos Internacional

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