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María Corina Machado le da las gracias a Estados Unidos por abrir la puerta a la "libertad" en Venezuela
La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, ha agradecido este jueves al Gobierno de Estados Unidos por la detención del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, una acción militar que, según ha valorado, ha abierto la puerta a la "libertad" para que Venezuela avance hacia una transición democrática.
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