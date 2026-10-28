¿Cuáles son los siguientes pasos para formar Gobierno en Israel?

Los israelíes ya han votado. Israel ha cerrado este martes las urnas tras unas elecciones parlamentarias, planteadas por muchos como un auténtico referéndum sobre el futuro de Benjamín Netanyahu. Sin embargo, el escrutinio es solo el principio de un complejo rompecabezas político que podría prolongar la formación del nuevo Gobierno durante semanas o inclusos meses, al no haber alcanzado ningún bloque mayoría absoluta.

La coalición del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantiene la delantera con 54 escaños cuando el recuento del voto alcanza el 84 % y aventaja a la del opositor Gadi Eisenkot, pero ninguno de los dos llega a una mayoría para gobernar. Mientras tanto, los partidos árabes crecen hasta los 17 y se convierten en la gran llave.

El resultado aún puede variar por los votos emitidos en los llamados "sobres dobles", los de quienes no pueden votar en su lugar de residencia. El desenlace dependerá del recuento final, de los partidos que se queden a las puertas del umbral electoral y, sobre todo, de las negociaciones entre formaciones para sumar una mayoría.