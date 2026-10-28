¿Cuáles son los siguientes pasos para formar Gobierno en Israel?
La formación de un Gobierno en Israel podría prolongarse durante meses, periodo en el que Netanyahu seguiría en el cargo. El desenlace dependerá del recuento final, de los partidos que se queden a las puertas del umbral electoral y, sobre todo, de las negociaciones entre formaciones para sumar una mayoría.
Los israelíes ya han votado. Israel ha cerrado este martes las urnas tras unas elecciones parlamentarias, planteadas por muchos como un auténtico referéndum sobre el futuro de Benjamín Netanyahu. Sin embargo, el escrutinio es solo el principio de un complejo rompecabezas político que podría prolongar la formación del nuevo Gobierno durante semanas o inclusos meses, al no haber alcanzado ningún bloque mayoría absoluta.
La coalición del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantiene la delantera con 54 escaños cuando el recuento del voto alcanza el 84 % y aventaja a la del opositor Gadi Eisenkot, pero ninguno de los dos llega a una mayoría para gobernar. Mientras tanto, los partidos árabes crecen hasta los 17 y se convierten en la gran llave.
El resultado aún puede variar por los votos emitidos en los llamados "sobres dobles", los de quienes no pueden votar en su lugar de residencia. El desenlace dependerá del recuento final, de los partidos que se queden a las puertas del umbral electoral y, sobre todo, de las negociaciones entre formaciones para sumar una mayoría.
Plazos
La ley obliga a publicar los resultados oficiales en el boletín oficial en un plazo de ocho días, por lo que la Comisión Electoral deberá hacerlo antes del 4 de noviembre. Los medios israelíes calculan que el recuento definitivo, contando los dobles sobres, se sabrá este viernes. Una vez publicados los resultados, la nueva Knéset o parlamento debe celebrar su primera sesión, en la que juran los 120 diputados, antes del 10 de noviembre.
Una de las primeras tareas del nuevo Parlamento será elegir a su presidente, un puesto clave porque controla la agenda parlamentaria: los rivales de Netanyahu han prometido sustituir al actual, Amir Ohaná, del Likud, si consiguen gobernar.
¿Quién forma Gobierno?
El presidente de Israel, Isaac Herzog, es el encargado de designar oficialmente a la persona que intentará formar gobierno. Tras recibir los resultados definitivos, el presidente realiza una ronda de consultas con todas las formaciones con representación parlamentaria.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, es el encargado de designar oficialmente a la persona que intentará formar gobierno. Tras recibir los resultados definitivos, el presidente realiza una ronda de consultas con todas las formaciones con representación parlamentaria.
Basandose en estas recomendaciones, Herzog encarga la tarea al líder que considere que tiene las mayores opciones de tejer una coalición viable de al menos 61 escaños, sin que este tenga que ser necesariamente el líder de la lisa más votada. Se abrirá entonces un plazo de 28 días, prorrogables otros 14, para celebrar investidura. Si el primer candidato fracasa, el presidente puede encargárselo a un segundo, que tendrá 28 días sin prórroga.
Si este también fracasa, los diputados disponen entonces de 21 días para que 61 de ellos propongan a un candidato, que contará con otros 14 días para ser investido, antes de que la Knéset se disuelva y se convoquen nuevas elecciones.
Gobierno en funciones
Mientras tanto, Netanyahu seguirá en el cargo al frente de un Gobierno en funciones hasta que la Knéset dé su confianza a un nuevo Ejecutivo, una situación que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las directrices de la Fiscalía General limitan para evitar nombramientos de altos cargos o de jueces que no sean urgentes.
Si las negociaciones fracasan y se repiten las elecciones, Israel podría pasar hasta la primavera con "un Gobierno interino con todo el poder y casi ninguna rendición de cuentas" y sin nuevos presupuestos, lo que tendría "consecuencias constitucionales muy significativas", según el profesor Yossi Mekelberg.