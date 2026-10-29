Netanyahuk eta Eisenkotek atzerriko balizko esku-hartzea ikertzeko eskatu dute Israelgo hauteskundeetan
Israeleko Hauteskunde Batzorde Zentraleko presidenteak Shin Bet barne inteligentzia zerbitzuari eskatu dio astearteko hauteskunde parlamentarioen inguruko salaketak ikertzeko. Haaretzen arabera, Qatarrek dirua eman izana leporatu dute, Israelgo komunitate arabiarretan parte-hartzea handitzeko.
Netanyahuren Likud alderdiak eta Gadi Eisenkot oposizioko buruzagiaren Yashar! alderdiak astearteko Israelgo hauteskunde parlamentarioetan atzerriko esku-hartzea egon ote den ikertzeko eskatu dute ostegun honetan.
Noam Sohlberg Hauteskunde Batzorde Zentraleko (CEC) presidenteak gutun bat bidali zion David Zini Shin Bet Israelgo barne inteligentzia zerbitzuko buruari, jasotako salaketen inguruko ikerketa eskatzeko.
Sohlbergek onartu arren ezin duela susmoen oinarria baieztatu, uste du sakon ikertu behar direla atzerriko aktoreen inplikazioa izan dezaketelako.
"Atzerriko erakundeak tartean sartzen direnez, sakon ikertu behar dira", dio gutunean.
Susmoen arabera, baliteke Qatarrek finantzatzea
Haaretz egunkari israeldarraren arabera, salaketen artean dago Qatarrek Israelgo komunitate arabiarretan hauteskundeetan parte-hartzea handitzeko ekimenak finantzatu izana.
Likudek "Raamgate" izena jarri dio kasuari, Raam alderdi arabiarrari erreferentzia eginez, eta susmoak aurrekaririk gabeko larritasuntzat jo ditu. Netanyahuren alderdiaren arabera, atzerriko erakundeek hauteskundeetan esku hartu eta boto-emaileei dirua eman zieten, alderdi arabiarren alde bozkatzeko.
Likuden arabera, gertatutakoa Israelgo demokraziaren aurkako erasoa da. Horregatik, alderdi sionistek Raamekin edo Zerrenda Batuarekin gobernu-akordiorik ez egitea eskatu du. Zerrenda Batua Israelgo beste alderdi arabiar bat da.
Smotrichek buruzagi arabiarrak ikertzea eskatu du eta Ben Gvirrek atxiloketak eskatu ditu
Hauteskunde Batzorde Zentralaren eskaeraren berri izan ostean, Bezalel Smotrich Sionismo Erlijiosoko buruak X sare sozialean eskatu du Shin Betek "gaur bertan" iker ditzala alderdi arabiarretako buruzagiak.
Bestalde, Itamar Ben Gvir Botere Juduko buruzagi eta Segurtasun Nazionaleko ministro ohiak alderdi arabiar susmagarrien buruzagiak atxilotzea eskatu du, Anaia Musulmanen eta haien adarren kideak barne, horretarako legezko oinarriren bat baldin badago.
Eisenkot, bere aldetik, Israelek hauteskundeen osotasuna babestu eta salaketa guztiak ikertu behar dituela defendatu du, baina prozesuak ez duela Knéset berria, Israelgo Parlamentua, karguaz jabetzeko aurreikusitako data aldatu behar azpimarratu du.