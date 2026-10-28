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Bolsonaro AEBra heldu da, Brasilgo Justiziatik ihesi
Flavio Bolsonaro politikari ultraeskuindarra Miamira (AEB) heldu da, Brasilgo hauteskundeak galdu ondoren. Auzitegi Gorenak haren gaineko ikerketa abiatu zuen kapitalak zuritzeagatik, eta pasaportea entregatzeko agindu zion.
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