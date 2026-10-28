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Bolsonaro AEBra heldu da, Brasilgo Justiziatik ihesi

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Flavio Bolsonaro politikari ultraeskuindarra Miamira (AEB) heldu da, Brasilgo hauteskundeak galdu ondoren. Auzitegi Gorenak haren gaineko ikerketa abiatu zuen kapitalak zuritzeagatik, eta pasaportea entregatzeko agindu zion.

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