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La política de deportación de Trump puede condicionar su segundo mandato

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La política de deportación de Trump puede condicionar su segundo mandato
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

En Estados Unidos, las elecciones de mitad de mandato podrían condicionar el rumbo de la segunda presidencia de Donald Trump. Se celebrarán dentro de cuatro días, el martes. Su política migratoria ya ha deportado a unas 500 personas, muchas de ellas ciudadanos cubanos y venezolanos. Están atrapados en terceros países de África.

Estados Unidos Donald Trump Migración Internacional

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