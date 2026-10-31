Francia vuelve a ser este sábado escenario de movilizaciones multitudinarias en contra el encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos. La jornada llega marcada por las restricciones impuestas por las autoridades, por el riesgo de que se produzcan disturbios, saqueos y aprovechar la celebración de Halloween para organizar concentraciones violentas, especialmente por la noche.

En París, unas 70 000 personas, según la Prefectura, se han manifestado desde el este de la capital, con un recorrido limitado tras la decisión del Consejo de Estado de prohibir la marcha por el centro de París aduciendo que era de "alto riesgo". En el conjunto del estado, 320 000 personas se han manifestado, según el Ministerio del Interior; serían 500 000, según la organización.

Las autoridades francesas han notificado la detención de 27 personas hasta las 14.00 horas, frente a las 217 del fin de semana anterior. Desde el Ministerio del Interior se ha destacado el carácter pacífico de la mayoría de las convocatorias y han señalado que la situación en el país "parece generalmente tranquila"; si bien se mantendrá "una alta vigilancia" para evitar incidentes. Además, la Prefectura de Policía ha decretado un toque de queda en los alrededores de la plaza de la República y de Châtelet-Les Halles durante las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes, entre las 23:00 y las 06:00 horas. La medida también afecta a menores que no estén acompañados por adultos en ciudades como Burdeos, Marsella y Le Mans.

Los sindicatos estudiantiles, germen de las movilizaciones, además, han anunciado que a la vuelta a las clases el lunes próximo tras dos semanas de vacaciones de Todos los Santos la estrategia será reorganizar los bloqueos a partir del martes y, sobre todo, movilizarse el día 5, cuando hay convocada una huelga general.

Se han registrado incidentes aislados en ciudades como París, Marsella, Rennes, Lyon, Nantes o Toulouse, donde las fuerzas de seguridad han recurrido al uso de gases lacrimógenos y cañones de agua para disolver a los manifestantes que se han negado a hacerlo.