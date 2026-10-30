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El Paso en Texas, de ciudad de acogida a centro de detención
Euskaraz irakurri: El Paso, Texas: harrera-hiri izatetik, atxilotze-gune bilakatzera
La militarización de la frontera y el endurecimiento de las políticas migratorias de Trump han transformado la realidad de El Paso, en Texas. La mayoría de las personas detenidas ya no son recién llegadas, sino migrantes que llevan décadas viviendo en Estados Unidos.
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