AEB-KO HAUTESKUNDEAK

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El Paso, Texas: harrera-hiri izatetik atxilotze-gune izatera

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Mugaren militarizazioak eta Trumpen migrazio-politikak gogortzeak eraldatu egin dute Texasko El Paso hiriaren errealitatea. Atxilotutako pertsona gehienak ez dira iritsi berriak, Ameriketako Estatu Batuetan hamarkadak daramatzaten migratzaileak baizik.

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