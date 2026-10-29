Frantziako Gobernuak ohartarazi du ordena publikoaren kontrako istiluak izateko “arrisku handia” dagoela larunbatean
Polizia-kidego guztiak, droneak, helikopteroak, zaldi- eta txakur-brigadak, blindatuak eta ur-kanoiak zabalduko dituzte.
Laurent Nuñez Frantziako Barne ministroak ostegun honetan ohartarazi duenez, larunbatean, urriaren 31n, ordena publikoaren aurkako istiluak izateko “arrisku handia” dago. Horren aurrean, segurtasun indarren “ezohiko dispositibo” bat zabalduko dutela iragarri du.
Nuñezek prentsaurreko batean adierazi duenez, sare sozialen bidez indarkeriazko ekintzak egiteko deia egin dute ezezagunek, eta, horren ondorioz, herrialdeko hiri handietako erdiguneetan manifestazioak egitea debekatuta egongo da.
Ministroak adierazi du bigarren larunbatez jarraian 70.000 agente zabalduko direla herrialde osoan; Orleansen soilik 3.000 agente bildu ziren aurreko astean, eskuin muturraren Kongresu bat eta manifestazio antifaxista bat egongo zirelako aldi berean, eta azkenean gertatu ez ziren indarkeriazko liskarren beldur zirelako.
Polizia-kidego guztiak, droneak, helikopteroak, zaldi- eta txakur-brigadak, blindatuak eta ur-kanoiak zabalduko dituzte.
Larunbaterako manifestazioak sindikatuek, ikasleek eta "txaleko horiek" deitu dituzte. Gainera, Halloween jaietan disimulatutako deialdi bortitzak antzeman dituzte eta, beraz, poliziaren kontrola "handiagoa" izango da.
20:00etatik aurrerako, dei "oso bortitzak" egin dituzte, eta manifestazio horiek sistematikoki debekatuko dituzte, Nuñezek adierazi duenez. Gainera, debekatu egingo dute jaia aitzakia hartuta manifestazioetara aurpegia ezkutatuta joatea.