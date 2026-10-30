Kanadak eta EBk aliantza estrategikoa adostu dute, baina 2027ra arte atzeratu dute harremana zehaztea
Montrealgo aldebiko goi-bileraren amaieran onartutako adierazpen bateratuaren arabera, bi aldeek "gero eta estuagoa den elkarte" baten irismena zehazteko lan egingo dute, Kanadak eta EBk 2027rako Europan egingo duten hurrengo goi-bileraren aurretik.
Kanadak eta Europar Batasunak (EB) "Etorkizunerako Aliantza" bat sortzea erabaki dute ostiral honetan. Aliantza horrek lankidetza ekonomiko, teknologiko eta estrategikoa sakonduko du, baina 2027ra arte atzeratu dute harreman politiko berriaren definizio formala, oraingoz "kide elkartuaren" kontzeptu eztabaidagarria erabiltzea saihesteko.
Montrealgo aldebiko goi-bileraren amaieran onartutako adierazpen bateratuaren arabera, bi aldeak lanean arituko dira, Kanadaren eta EBren arteko hurrengo goi-bileraren aurretik (Europan 2027rako aurreikusita dago), "elkarte gero eta estuago" baten irismena zehazteko, baina berariaz zehazten du ez duela ekarriko bloke komunitarioarekiko erabateko atxikimendua. Goi-bileran parte hartu dute Mark Carney Kanadako lehen ministroak, Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak.
46 puntuko dokumentuak adierazten du aliantza berriak "oparotasun eta segurtasun ekonomikorako espazio komun bat" sortu nahi duela, eta tentsio geopolitikoek, zatiketa ekonomikoak, klima aldaketak eta energia, lehengai eta teknologia estrategikoen lehia gero eta handiagoak markatutako nazioarteko agertoki bati erantzuten diola.
Kanadak eta EBk merkataritza digitaleko akordio baten funtsezko alderdiei buruzko negoziazioak amaitu dituzte. Akordio horrek Ekonomia eta Merkataritza Akordio Globala (CETA) osatuko du, eta, gainera, lankidetza-akordio berri bat lortuko dute lehiaren defentsarako agintaritzen artean.
Ottawak eta Europako Inbertsio Bankuak ere amaitu dituzte Kanadako baliabide estrategikoetan, bereziki mineral kritikoetan, Europak inbertsioak egiteko akordioa lortzeko negoziazioak; Kanadak, berriz, EuroHPC Europako superkonputazio ekimenean parte hartuko du.
Kanadaren parte-hartze handiagoa
Aliantzak, gainera, atea irekitzen dio Kanadak Europako programetan parte-hartze handiagoa izateari. Bi aldeek negoziazioak hasiko dituzte Galileo satelite bidezko nabigazio-sistemaren zerbitzu jakin batzuetara Kanada sartu ahal izateko, eta IRIS2 konstelazio europarrarekin duten lankidetza aztertuko dute. Kanadaren, Europaren eta Asiaren artean itsaspeko kableen bidez konexio berriak ezartzeko aukera ere aztertuko dute.
Energiaren arloan, Kanadak eta EBk baterako azterlan bat egingo dute gas natural likidotuaren Kanadako esportazioen epe luzerako bideragarritasunari buruz, eta mineral kritikoen hornidura-kateak indartzeko lan egingo dute, erreserba estrategikoak ezartzeko aukera barne.
Adierazpenean, halaber, ikasleen eta langileen mugikortasuna erraztea aurreikusten da, Erasmus+ programan Kanadak gehiago parte hartuz eta gazteentzako etorkizuneko akordio espezifiko bat negoziatuz.
Nazioarteko politikan, Kanadak eta EBk Ukrainari emandako babesa berretsi dute, Errusiaren gaineko presioa areagotzeko konpromisoa hartu dute eta arauetan oinarritutako nazioarteko ordena defendatu dute. Era berean, AEBk Nazioarteko Zigor Auzitegiaren aurka ezarritako zigorrak deitoratu dituzte.
Adierazpenaren arabera, koordinazio ekonomiko, teknologiko eta estrategiko handiagoak "oparotasuna, segurtasun ekonomikoa eta autonomia estrategikoa" indartzeko aukera emango die bi aldeei.