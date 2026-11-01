ITALIA
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Dozenaka kanpadenda jarri dituzte Erromako Koliseoaren aurrean, bizitzaren kostua garestitzearen aurka protesta egiteko

Iragarkia
Rome (Italy), 31/10/2026.- Tents set up by protesters occupy the Imperial Fora public square at the foot of the Colosseum, in Rome, Italy, 31 October 2026. Nationwide protests took place in major cities across Italy on 30 October, alongside a general strike called by the USB grassroots trade union over the cost-of-living crisis, war, rearmament, and the policies of Meloni's government. (Protestas, Italia, Roma) EFE/EPA/ANGELO CARCONI
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Dozenaka kanpadenda daude Erromako Koliseoaren aurrean, bizitzaren kostuaren garestitzearen eta gastu militarraren igoeraren aurkako protesta gisa. Halaber, gazteek beren belaunaldiak dituen zailtasunak salatzen dituzte, hala nola eskola prekarietatea, hezkuntzarako eskubidearen murrizketak eta unibertsitateko alokairuen hazkunde neurrigabea. 

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