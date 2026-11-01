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Colocan decenas de tiendas de campaña frente al Coliseo de Roma para protestar contra el encarecimiento del coste de la vida

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Rome (Italy), 31/10/2026.- Tents set up by protesters occupy the Imperial Fora public square at the foot of the Colosseum, in Rome, Italy, 31 October 2026. Nationwide protests took place in major cities across Italy on 30 October, alongside a general strike called by the USB grassroots trade union over the cost-of-living crisis, war, rearmament, and the policies of Meloni's government. (Protestas, Italia, Roma) EFE/EPA/ANGELO CARCONI
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dozenaka kanpadenda jarri dituzte Erromako Koliseoaren aurrean, bizitzaren kostua garestitzearen aurka protesta egiteko

EITB

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Los jóvenes denuncian las dificultades que afronta su generación, como la precariedad escolar, los recortes en el derecho a la educación y el aumento desorbitado de los alquileres universitarios. Varias decenas de tiendas de campaña permanecen instaladas frente al Coliseo de Roma, en una protesta contra el encarecimiento del coste de la vida y el aumento del gasto militar. 

Italia Roma Manifestaciones Denuncias Internacional

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