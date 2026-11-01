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Colocan decenas de tiendas de campaña frente al Coliseo de Roma para protestar contra el encarecimiento del coste de la vida
Los jóvenes denuncian las dificultades que afronta su generación, como la precariedad escolar, los recortes en el derecho a la educación y el aumento desorbitado de los alquileres universitarios. Varias decenas de tiendas de campaña permanecen instaladas frente al Coliseo de Roma, en una protesta contra el encarecimiento del coste de la vida y el aumento del gasto militar.
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