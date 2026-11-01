Albiste dira
Protestak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Milaka gazte kalera atera dira Alemanian

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Milaka gazte kalera atera dira larunbat honetan Alemaniako hiri nagusietan. Bizitzaren garestitzea salatu dute, eta hezkuntzan zein gizarte arloan hobekuntzak eskatu dituzte. Manifestazio baketsuak izan dira, oro har, nahiz eta istilu batzuk izan diren.

Alemania Manifestazioak Europa Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X