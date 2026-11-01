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Milaka gazte kalera atera dira Alemanian
Milaka gazte kalera atera dira larunbat honetan Alemaniako hiri nagusietan. Bizitzaren garestitzea salatu dute, eta hezkuntzan zein gizarte arloan hobekuntzak eskatu dituzte. Manifestazio baketsuak izan dira, oro har, nahiz eta istilu batzuk izan diren.
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