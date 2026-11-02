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Hegazkin pribatu bat Palm Beacheko etxe-gune batean erori den unea

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hegazkina ziztu bizian erori da, eta zuloa egin du lurrean. Dirudienez, bederatzi bidaiariak hil dira, baina oinezkorik ez da zauritu. Agintariak istripuaren nondik norakoak ikertzen ari dira.

Ameriketako Estatu Batuak Hegazkin istripuak Munduko albisteak

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