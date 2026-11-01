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Ehun bat zauritu eta 13 atxilotu Portugalen, etxebizitzaren aldeko kanpaldiak berriro hustu ondoren

Iragarkia
LISBON (Portugal), 01/11/2026.- A woman holding a balloon sword stands before during a riot with police during a rally for the right to housing with the slogan 'We have no homes, so we'll stay in tents' at D. Pedro IV Square (Rossio), in Lisbon, Portugal, 01 November 2026. Three weeks on, housing rights protests continue in Porto, with demonstrators demanding rent reforms, protection against evictions and greater access to affordable housing. (Protestas, Lisboa) EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ehun bat pertsona zauritu dira eta 13 atxilotu dituzte bart Lisboan eta Porton izandako liskarretan. 19 zauritu ospitalera eraman behar izan dituzte. Ekintzaileek kanpin dendak jarri dituzte berriro, alokairuen lege proiektuaren aurkako manifestazioak egin ondoren. Poliziak aurre egin die.

Portugal Manifestazioak Munduko albisteak

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