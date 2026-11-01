Un centenar de heridos y trece detenidos en el nuevo desalojo de las acampadas de vivienda en Portugal

Un centenar de personas han resultado heridas y trece han sido detenidas durante el nuevo desalojo policial de las acampadas por la vivienda de la pasada madrugada en Lisboa y Oporto. Diez de los heridos están hospitalizados. Los activistas levantaron de nuevo las tiendas de campaña tras las manifestaciones del sábado contra el proyecto de ley de alquileres. Ya por la noche, los agentes han cargado, provocando carreras por las calles del centro de ambas ciudades.