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Un centenar de heridos y trece detenidos en el nuevo desalojo de las acampadas de vivienda en Portugal

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LISBON (Portugal), 01/11/2026.- A woman holding a balloon sword stands before during a riot with police during a rally for the right to housing with the slogan 'We have no homes, so we'll stay in tents' at D. Pedro IV Square (Rossio), in Lisbon, Portugal, 01 November 2026. Three weeks on, housing rights protests continue in Porto, with demonstrators demanding rent reforms, protection against evictions and greater access to affordable housing. (Protestas, Lisboa) EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ehun bat zauritu eta hamahiru atxilotu Portugalen, etxebizitzaren aldeko kanpaldiak berriro hustu ondoren

EITB

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Un centenar de personas han resultado heridas y trece han sido detenidas durante el nuevo desalojo policial de las acampadas por la vivienda de la pasada madrugada en Lisboa y Oporto. Diez de los heridos están hospitalizados. Los activistas levantaron de nuevo las tiendas de campaña tras las manifestaciones del sábado contra el proyecto de ley de alquileres. Ya por la noche, los agentes han cargado, provocando carreras por las calles del centro de ambas ciudades.

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