El precio del combustible aprieta a los camioneros y agrava el malestar económico en Estados Unidos

La escalada del precio de los carburantes, que ha aumentado entre un 50 % y un 70 % en el contexto de la guerra de Irán, golpea especialmente al sector del transporte por carretera. Los camioneros afrontan un fuerte incremento, en un momento en que seis de cada diez votantes sitúan el coste de la vida como su principal preocupación ante las elecciones de medio mandato del próximo martes, una cita clave para Donald Trump.