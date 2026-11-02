Arantza Ruizekin elkarrizketa, "12 minutos" saioan

 

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Igor Yebra: "Esklerosi anizkoitzak une bakoitzaz gozatzen irakatsi dit"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Dantzari bilbotarrak lehen aldiz hitz egin du duen gaixotasunaz Por qué somos tan estúpidos y no estamos ya bailando autobiografian. Arantza Ruizekin egindako elkarrizketan, 2015ean nola jaso zuen diagnostikoa eta esklerosi anizkoitzak bizitzeko modua nola aldatu dion azaldu du. Elkarrizketa osoa astelehenean emango da ETB2n, 12 minutos saioan.

Gaixotasunak Gizartea

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