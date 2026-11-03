Bergara, Sopela eta Urduliz etxebizitza gune tentsionatu dira jada
Udalerriek urtarrilean eta otsailean eskatu zuten katalogazio hori, eta gaur sartu da neurria indarrean, hiru urterako gutxienez.
Bergara (Gipuzkoa), Sopela eta Urduliz (Bizkaia) udalerriak etxebizitza gune tentsionatu dira jada, gaur Espainiako Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu ondoren.
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailak Sopela eta Urduliz gune tentsionatu izendatu zituen udan, Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak sinatutako bi aginduren bidez.
Bi udalek Eusko Jaurlaritzari eskatu zioten urtarrilaren 8an eta otsailaren 9an, hurrenez hurren, beren udalerriak gune tentsionatu izendatzeko.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) uda honetan argitaratu zituen bi aginduak, eta, ondoren, hirugarren bat Bergararako (joan den otsailaren 3an eskatu zuen Udalak), BOEn argitaratzearekin batera ofizialki indarrean jarri arte.
Etxebizitza Eskubidearen Legean jasota dago tentsionatutako eremuaren izendapena, eta etxebizitza eskuratzea errazteko ezohiko neurri espezifikoak aplikatzeko aukera ematen du.
Deklarazioak hiru urteko iraupena izango du hasieran, baina luzatu ahal izango da, baldin eta deklarazioa onartzeko arrazoi izan ziren baldintzek bere horretan jarraitzen badute.