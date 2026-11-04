ACCIDENTE FERROVIARIO
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La Catedral de Toledo acogerá el próximo 12 de noviembre el funeral por las víctimas del accidente de tren

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha invitado a toda la Diócesis de Toledo, sus sacerdotes y quien se quiera unir, para pedir por las víctimas del accidente y rezar por sus familiares, "a quienes seguimos llevando en el corazón".
Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Diego Radamés / Europa Press 29 OCTUBRE 2026;TREN;ACCIDENTE;CHOQUE;VÍCTIMAS;TRAGEDIA;GRÚA;VAGONES; 29/10/2026

Agencias | EITB

Última actualización

El funeral que se celebrará en la Catedral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda se celebrará el próximo jueves, 12 de noviembre, a las 19.00 horas, tal y como ha avanzado este miércoles el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

En rueda de prensa con motivo de la presentación del Día de la Iglesia Diocesana 2026, el arzobispo ha apuntado que será él quien presida la misa junto al obispo auxiliar, Francisco César García.

Del mismo modo, ha apuntado que al funeral acudirán los obispos de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, así como "muchos obispos de España" y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

Cerro Chaves ha invitado a toda la Diócesis de Toledo, sus sacerdotes y quien se quiera unir, para pedir por las víctimas del accidente y rezar por sus familiares, "a quienes seguimos llevando en el corazón".

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