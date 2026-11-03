Identificados 17 jóvenes "conectados con bandas juveniles" en San Sebastián en una investigación "abierta"

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha aplaudido el dispositivo de seguridad puesto en marcha el pasado sábado, que ha logrado "desactivar incidentes" y se ha saldado con 17 identificados "conectados con bandas juveniles", así como con el decomiso de "numerosos pasamontañas y máscaras, junto a otros objetos utilizados habitualmente para generar altercados", en una operación que "mantiene la investigación abierta".



En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de este martes, Insausti ha puesto en valor "el refuerzo de la seguridad llevado a cabo entre Policía Municipal y Ertzaintza durante el fin de semana de Halloween", con "contundencia pura y dura".



El alcalde ha mostrado su "satisfacción" por el "eficiente resultado" del protocolo de seguridad y coordinación aplicado durante todo el fin de semana, en el que "ambas policías redoblaron sus recursos, aumentado el patrullaje en la calle, y trabajando conjuntamente, con los canales de información y seguimiento abiertos, para proteger a la ciudadanía y prevenir cualquier incidente".



Según ha informado, "durante la tarde del pasado sábado, el dispositivo de seguridad desplegado identificó en el Paseo Nuevo a 17 personas con conexiones con bandas juveniles".



"En dicha actuación, los agentes decomisaron numerosos pasamontañas y máscaras, junto a otros objetos utilizados habitualmente para generar altercados y que no beneficiaban a la convivencia, en una operación que mantiene la investigación abierta", ha apuntado.



Insausti ha reiterado que como alcalde su "prioridad es la seguridad y el bienestar de las y los donostiarras, de manera que seguiremos trabajando con responsabilidad, firmeza y serenidad".

