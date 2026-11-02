Identificados los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).

Se han notificado ya las 69 identificaciones a todas las familias de las víctimas y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera.

Según el balance provisional, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.