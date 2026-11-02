¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Identificados los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)
Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad. 54 son de nacionalidad española, y 15 ciudadanos extranjeros.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).
Se han notificado ya las 69 identificaciones a todas las familias de las víctimas y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera.
Según el balance provisional, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Muere un hombre de 56 años arrollado por un tren en Zalla
EN DIRECTO
Hace min.
El decreto por el accidente de Urda prevé bajas específicas y anticipar indemnizaciones
EN DIRECTO
Hace min.
491 personas llegan a Canarias en patera, pero otras 7 fallecen en el intento
EN DIRECTO
Hace min.
Detenido en Vitoria-Gasteiz por agredir a su expareja cuando estaba en el suelo
EN DIRECTO
Hace min.
La Palma recupera la electricidad tras un apagón de casi cuatro horas
EN DIRECTO
Hace min.
Desde hoy la vacunación frente a la gripe está abierta, con cita previa, a toda la ciudadanía
EN DIRECTO
Hace min.
Igor Yebra: "La esclerosis múltiple me ha enseñado a disfrutar de cada momento"
EN DIRECTO
Hace min.
Será noticia: cierre del túnel de Artxanda, OPE de Osakidetza y Presupuestos Vascos por departamento
EN DIRECTO
Hace min.
Identificadas 66 de las 69 personas fallecidas en el siniestro de Urda
Cargar más