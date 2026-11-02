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Será noticia: cierre del túnel de Artxanda, OPE de Osakidetza y Presupuestos Vascos por departamento

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Artxandako tunela
Túnel de Artxanda. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Artxandako tunelaren itxiera, Osakidetzaren LEPa eta EAEko aurrekontuak sailez sail

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 2 de noviembre de 2026:

- Cierre del túnel de Artxanda: El tramo La Salve-Txorierri permanecerá cerrado desde las 20:00 horas de hoy hasta el 2 de abril de 2027. La rotonda de la Plaza de San Pío X, el puente de Deusto y la avenida Lehendakari Aguirre serán las vías más afectadas.

- OPE de Osakidetza: Osakidetza abrirá hoy el plazo de inscripción de la tercera fase de la OPE 2023-2024-2025 que en total oferta 5425 plazas en 107 categorías profesionales.

- Presupuestos del Gobierno Vasco: Tras su presentación el pasado miércoles, a partir de hoy darán cuenta departamento por departamento en el Parlamento Vasco.

Artxanda Osakidetza Presupuestos vascos 2025 Sociedad

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