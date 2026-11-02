Desde hoy la vacunación frente a la gripe está abierta, con cita previa, a toda la ciudadanía

Osakidetza ha vacunado en los txertogunes a más de 43 300 personas frente a la gripe en sus dos semanas de funcionamiento y desde hoy toda la población puede pedir cita para vacunarse.

Osakidetza ha administrado más de 421 732 dosis de la vacuna de la gripe y 251 563 frente a la covid-19 desde el inicio de la campaña de vacunación, el 28 de septiembre, en los centros de salud de Atención Primaria y, desde el 19 de octubre, en los txertogunes. Estos puntos de vacunación sin cita previa, habilitados en los tres territorios, finalizaron ayer su actividad, el domingo 1 de noviembre. Desde hoy, lunes 2 de noviembre, la vacunación frente a la gripe está abierta, con cita previa, a toda la ciudadanía.

El Departamento de Salud y Osakidetza valoran positivamente la respuesta de la ciudadanía a los txertogunes, que han ofrecido durante dos semanas una alternativa sencilla para vacunarse sin cita previa, con horarios amplios y en los tres territorios de la CAV.

Situación epidemiológica

Según los últimos datos de vigilancia epidemiológica, correspondientes a la semana del 19 al 25 de octubre, los casos de infección respiratoria atendidos en Atención Primaria han aumentado un 26 %. Los casos graves que han requerido ingreso hospitalario han descendido un 14 %.

El virus más detectado en las muestras analizadas es el rinovirus, causante del catarro común. La gripe y la bronquiolitis aumentan ligeramente, aunque se mantienen en niveles propios de los periodos sin epidemia, y la covid-19 desciende.

Hasta hoy, se han registrado en Atención Primaria 919 casos de gripe y 122 personas han requerido ingreso hospitalario por esta causa.

Toda la población ya puede pedir cita para vacunarse frente a la gripe

Desde hoy, lunes, 2 de noviembre, toda la ciudadanía puede solicitar cita para vacunarse frente a la gripe, pertenezca o no a los grupos recomendados. La cita se puede pedir en el centro de salud, en la web o la app de Osakidetza o en el teléfono 900 20 30 50.