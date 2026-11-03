17 lagun identifikatu dituzte Donostian "antolatutako gazte taldeekin lotuta", oraindik zabalik dagoen operazio batean
"Horrez gainera, agenteek buru beroki eta maskara ugari konfiskatu zituzten, baita liskarrak sortzeko erabili ohi diren eta bizikidetzari mesede egiten ez dioten beste objektu batzuk ere", adierazi du Donostiako alkateak.
Donostiako alkate Jon Insaustik txalotu egin du larunbatean hirian jarritako segurtasun dispositiboa, "istiluak desegitea" eta "antolatutako gazte taldeekin" lotura omen duten 17 pertsona identifikatzea lortu zuelako. Gainera, esan duenez, "buru beroki eta maskara ugari" konfiskatu zituzten, "istiluak sortzeko erabili ohi diren beste objektu batzuekin batera".
Prentsaurrekoan, Insaustik azpimarratu du garrantzitsua zela "Halloween ospakizunean Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren arteko segurtasun dispositiboa indartzea".
Zentzu horretan, alkatea "pozik" agertu da asteburu osoan ezarritako segurtasun eta koordinazio protokoloaren "emaitza eraginkorragatik".
"Bi poliziek beren baliabideak areagotu zituzten, kalean patruila gehiago jarrita eta informazio eta jarraipen kanal irekiak baliatuta, herritarrak babesteko eta edozein gertakariri aurrea hartzeko helburuarekin", esan du.
Insaustik jakinarazi duenez, "larunbat arratsaldean abiatutako segurtasun dispositiboak 17 pertsona identifikatu zituen Pasealeku Berrian, gazte taldeekin lotura zutelakoan".
"Horrez gainera, agenteek buru beroki eta maskara ugari konfiskatu zituzten, baita liskarrak sortzeko erabili ohi diren eta bizikidetzari mesede egiten ez dioten beste objektu batzuk ere", adierazi du. Bestalde, nabarmendu du ikerketa zabalik dagoela oraindik.
Insaustik berretsi duenez, alkate gisa bere lehentasuna "donostiarren segurtasuna eta ongizatea bermatzea" da, horregatik, "erantzukizunez, irmotasunez eta lasaitasunez lan egiten jarraituko dugu".