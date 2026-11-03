TRENBIDE-ISTRIPUA
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Espainiako Gobernuak 30 milioi euroko laguntzak onartu ditu Urdako tren-istripuaren biktimei laguntzeko

Ministroen Kontseiluak 30 milioi euroko laguntza sorta onartu du guar, asteartea, Urdan izandako tren-istripuak kaltetutakoentzat. Era berean, erantzukizun zibilagatiko kalte-ordainak jasotzeko aurrerakinak emango dituzte.

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Diego Radamés / Europa Press 29 OCTUBRE 2026;TREN;ACCIDENTE;CHOQUE;VÍCTIMAS;TRAGEDIA;GRÚA;VAGONES; 29/10/2026

Agentziak | EITB

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Ministroen Kontseiluak 30 milioi euroko laguntza sorta onartu du gaur, asteartea, Urdan (Toledo) izandako tren-istripuak kaltetutakoentzat. Era berean, erantzukizun zibilagatiko kalte-ordainak jasotzeko aurrerakinak ere emango dituzte.

Garraio ministro Oscar Puentek azaldu du, Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, laguntza sorta horren bidez (joan den urtarrilean Adamuzko tren-istripuaren ondoren onartutakoaren antzekoa da) ez dutela soilik diruz lagundu nahi, baizik eta "ziurtasuna" eman ere.

Zuzeneko laguntzak eta aurrerakinak itzuli beharrik gabekoak izango dira, ez dute zergarik ordaindu beharko, eta bateragarriak izango dira beste laguntza eta kalte-ordain batzuekin. Hildako bakoitzeko 72.121 euro emango dituzte, eta zauritutako bakoitzeko, berriz, 2.400 eta 84.141 euro artean.

Gainera, istripuak kaltetutakoen laneko bajak lan-istriputzat hartuko dituzte lehen egunetik, eta ohiko bajetan baino diru gehiago jasoko dute. Era berean, pentsioak lan-istripu baten ondoriozkoak balira bezala kalkulatuko dituzte, kaltetuentzat onuragarriagoa bada, Puente ministroak zehaztu duenaren arabera.

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