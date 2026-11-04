Se cumplen los pronósticos y los demócratas se hacen con el control del Congreso

En plena noche electoral, el mandatario ha intentado desmarcarse de la derrota con un mensaje en su plataforma Truth Social en el que ha atribuído el revés republicano a que su nombre no figuraba en la papeleta y ha llegado a afear a Abbott, uno de sus principales aliados, por alejarse de él.

"No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto", ha escrito.

Sin embargo, Trump se ha volcado en primera persona durante toda la campaña, con mítines casi diarios, y ha contribuido a convertir las elecciones en un referéndum sobre su figura: ha llegado a pedir a sus bases que acudieran a las urnas pensando en él.

Su impopularidad, sin embargo, ha acabado siendo un lastre para los republicanos, golpeados por el malestar ante la inflación, el encarecimiento de la gasolina derivado de la guerra de Irán, el impacto de los aranceles y su cuestionada política migratoria.

Más tarde, en declaraciones al diario The New York Times, el presidente ha adoptado un tono más conciliador: ha reconocido que los resultados apuntaban a una victoria demócrata y se ha mostrado dispuesto a "trabajar" con la nueva mayoría del Congreso.

Un gesto poco habitual en un mandatario que nunca aceptó su derrota frente a Joe Biden en las presidenciales de 2020 y que, antes de estos comicios, había advertido de que solo aceptaría los resultados si las elecciones eran "limpias".