Será noticia: elecciones de medio mandato en EE. UU., comparecencia de Puente sobre el accidente de tren y presupuestos del Gobierno Vasco, por departamento

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 2 de noviembre de 2026:

-Elecciones de medio mandato en EE. UU.: Estados Unidos vuelve a las urnas en unas elecciones legislativas que van mucho más allá de renovar escaños. Los demócratas aspiran a arrebatar a Trump el control de una o ambas cámaras del Congreso, lo que podría frenar su agenda política, abrir la puerta a investigaciones e incluso a un nuevo proceso de impeachment. ¿Qué se vota y qué se juega realmente el presidente?

-Comparecencia de Puente sobre el accidente de tren de Urda: el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en la Diputación Permanente del Congreso para informar de las causas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Por otra parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a los 69 fallecidos en el accidente.

-Presupuestos del Gobierno Vasco, por departamento: los consejeros del Gobierno Vasco comparecerán para detallar los presupuestos de cada departamento. Este martes el Gobierno Vasco dio a conocer que las iniciativas orientadas hacia el impulso del conocimiento y el uso del euskera en Euskadi verán incrementado su presupuesto en un 12,2 % en 2027 hasta alcanzar los 105 millones, de los que HABE recibirá 69,6 millones, un 8,9 % más que el pasado año.