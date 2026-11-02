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Joey y Adam: dos amigos, dos ideologías
Euskaraz irakurri: Joey eta Adam: bi lagun, bi ideologia
Joey McFadden votará a los demócratas, mientras que su amigo Adam Wilkes apoyará a los republicanos. Aunque sus opiniones sobre la gestión de Donald Trump son totalmente opuestas, ambos comparten su confianza en el sistema electoral.
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