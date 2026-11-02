La candidata prorrusa Iliana Yotova gana las elecciones presidenciales en Bulgaria

La candidata prorrusa y actual presidenta en funciones de Bulgaria, Iliana Yotova, ha ganado con claridad la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bulgaria, con el 57,7 % de los votos, frente al 39,4 % de su rival, el europeísta Andrey Gyurov, con el escrutinio del 99,68 %, según datos de la Comisión Electoral Central del país balcánico.

La participación ha sido del 27 %, cuatro puntos porcentuales más que la registrada en la primera vuelta, celebrada la semana pasada y que fue la más baja en unos comicios en Bulgaria desde la caída del comunismo en 1989.

Yotova, de 62 años, experiodista y antigua eurodiputada, comparte las posiciones del también prorruso primer ministro, Rumen Radev, a quien acompañó durante los últimos nueve años como vicepresidenta.

La vencedora aboga por restablecer las relaciones con Moscú y poner fin al apoyo militar a Ucrania, y defiende la diplomacia como única vía para acabar con la guerra iniciada por Moscú en febrero de 2022.

"Estimado señor Radev, no lo habría conseguido sin usted", ha dicho Yotova ante la prensa, antes de conocerse los primeros resultados oficiales y con Radev a su lado.

Gyurov, por su parte ha reconocido su derrota antes de conocerse los datos oficiales.

Unos 6,5 millones de ciudadanos búlgaros estaban llamados a las urnas para elegir a un nuevo presidente.

Yotova, que asumirá oficialmente su cargo a finales de enero próximo, es la primera mujer elegida en Bulgaria como jefa de Estado, un cargo con responsabilidades más bien protocolarias y representativas.