Un nuevo ciberataque golpea los sistemas de refrigeración de decenas de supermercados de Bélgica y Suecia

Una nueva oleada de ciberataques ha vuelto a golpear los sistemas de refrigeración de decenas de supermercados, esta vez en Bélgica y Suecia. El ataque se ha producido durante la madrugada del domingo al lunes, y ha permitido a los piratas informáticos manipular a distancia sus sistemas de refrigeración, activar el modo de descongelación de los frigoríficos y congeladores y elevar su temperatura.

El procedimiento utilizado es similar al de un ciberataque registrado en Francia el pasado octubre, que también afectó a numerosos supermercados.



La cadena belga Delhaize ha confirmado que unos cuarenta establecimientos se han visto afectados por un "incidente informático", mientras que Carrefour Bélgica ha informado de problemas en quince tiendas. También se han detectado alteraciones en comercios de Spar y en una cadena de carnicerías de Amberes, según han informado medios locales.

En Suecia, El Centro Nacional de Ciberseguridad ha confimado que trabaja de urgencia en la resolución de varios incidentes idénticos que están afectando a los sistemas de congelación de múltiples supermercados por todo el país.

Ica, la principal cadena de supermercados en Suecia, ha informado de ataques a un número indeterminado de locales en todo el país. Coop, otra de las grandes cadenas suecas, también ha admitido que varias tiendas han sufrido un incidente similar.

