Beste zibereraso bat egin dute Belgika eta Suediako dozenaka supermerkatutako hozte-sistemen kontra
Frantzian urrian izandako "modus operandi" bera erabili dute egileek. Bi kasuetan, gaizkileek goizaldean eraso diete dituzte hozte-sistemei, eta hozkailuak aire beroa botatzen hasi dira.
Zibereraso berri bat izan da gaur goizaldean Belgikako eta Suediako hainbat supermerkatutan, eta kalteak eragin ditu hozte-sistemetan. Erasotzaileek hozkailu sistemak urrutitik manipulatzea lortu dute; ondorioz, hozkailuak eta izozkailuak itzali eta tenperatura igoarazi dute. Frantzian urrian izandako "modus operandi" bera erabili dute egileek oraingoan ere.
Delhaize kate belgikarrak baieztatu duenez, "eraso informatiko" batek berrogei bat establezimenduri eragin die. Carrefour Belgikak, berriz, hamabosten bat dendatan izandako arazoaz jakinarazi du. Sparko saltokietan eta Anberesko harategi-kate batean ere antzeman dute erasoa, tokiko komunikabideek jakinarazi dutenez.
Suedian, Zibersegurtasun Zentro Nazionalak baieztatu du premiaz ari direla lanean herrialde osoan zehar hainbat supermerkatutako hozte-sistema izandako erasoa dela eta.
Ica supermerkatu kate nagusiak herrialde osoko lokaletan egindako erasoen berri eman du, baita Coop Suediako beste kate handi batek ere.