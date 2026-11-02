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Joey eta Adam: bi lagun, bi ideologia
Joey McFaddenek demokraten alde bozkatuko du; Adam Wilkes lagunak, berriz, errepublikanoen alde. Donald Trumpen kudeaketari buruzko iritziak guztiz kontrakoak dituzten arren, biek konfiantza dute hauteskunde-sisteman.
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