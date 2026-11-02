HAUTESKUNDEAK AEB-N

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Joey eta Adam: bi lagun, bi ideologia

Iragarkia
Joey McFadden eta Adam Wilkes Yerai Diazekin
18:00 - 20:00

Joey eta Adam, Yerai Diazekin. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Joey McFaddenek demokraten alde bozkatuko du; Adam Wilkes lagunak, berriz, errepublikanoen alde. Donald Trumpen kudeaketari buruzko iritziak guztiz kontrakoak dituzten arren, biek konfiantza dute hauteskunde-sisteman.

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