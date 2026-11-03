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EE. UU., ante las 'midterm' "más importantes de la historia"
Euskaraz irakurri: EE. AEB, historiako 'midterm' garrantzitsuenetarako prestatua
Así lo ha asegurado el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien ha denunciado intentos de fraude del Partido Demócrata.
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